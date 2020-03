Animal Crossing: New Horizons, come funziona la personalizzazione dell’isola

Abbiamo potuto passare qualche minuto in compagnia degli strumenti di personalizzazione dell'isola di Animal Crossing: New Horizons: se la vostra isola non vi dovesse piacere, avrete tutto quello che serve per modificarla!

Animal Crossing: New Horizons sarà una delle uscite più importanti di marzo e della prima parte del 2020. In fondo, nell'anno del coronavirus, un viaggio virtuale su un'isola tropicale potrebbe essere quanto di più simile ad una vacanza potreste avere. Tra le moltissime novità del capitolo ci sono gli strumenti per modificare a piacimento la morfologia del terreno, rendendo così unico il fazzoletto di terra sul quale passerete le vostre giornate tra nuovi oggetti, buffi personaggi ed eventi inattesi. Ma come funziona la personalizzazione dell'isola? Di recente abbiamo passato un'oretta in compagnia del titolo, ci siamo sbizzarriti a provarlo in alcune fasi avanzate e, per qualche minuto, abbiamo anche messo mano a questo specifico aspetto dell'esperienza.

Una casella per volta Tirato fuori dalla tasca il vostro fido NookPhone, basterà premere sull'apposita icona per accedere agli strumenti utili a personalizzare l'isola. La prima possibilità offerta da questa modalità inedita è quella di modificare il terreno: terra battuta, piastrelle, cemento... le possibilità sono diverse e spostandovi con il vostro alter ego avrete modo in pochi istanti di cambiare la pavimentazione. Creare un sentiero (o toglierlo) diventa così un gioco da ragazzi e questa opzione espande molto la portata originale di una serie che, da sempre, si concentra più sulla customizzazione del personaggio e della sua casa piuttosto che su quella dell'ambiente in cui si muove. Tra l'altro le caselle che potrete posare sul suolo sono o quelle che vengono fornite direttamente da Animal Crossing: New Horizons, diciamo ufficiali, oppure quelle che andrete a realizzare voi stessi attraverso l'apposito editor. Chi scrive non ha enormi capacità artistiche, quindi si è limitato a quelle di default, ma è scontato che già pochi giorni dopo l'uscita i più creativi avranno realizzato spettacolari e complessi disegni.