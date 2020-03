Netflix, lista degli apparecchi compatibili con HD e HDR 10 ampliata con tanti Samsung

Netflix ha aggiornato la lista degli apparecchi compatibili con i formati HD e HDR 10, ampliandola con l'aggiunta di tanti device di Samsung, tra i quali i nuovi Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra e Galaxy Z Flip, quest'ultimo uno smartphone pieghevole.



La certificazione ufficiale di Netflix per la riproduzione dei contenuti il alta definizione e HDR viene dato a tutti quegli apparecchi che dispongono di una certificazione L1 Widevine DRM e che superano alcuni test interni condotti dalla piattaforma di streaming stessa. Ovviamente per riprodurre i contenuti con HDR il display deve supportarlo.



Nuovi Tablet con certificazione Netflix HD

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Samsung Galaxy Tab A with S Pen

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6 Lite