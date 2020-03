Twitch, il gatto di Alinity si è finalmente vendicato

Il gatto della streamer Twitch Alinity Divine si è finalmente vendicato delle angherie subite dalla sua padrona e l'ha morsa durante una trasmissione streaming, chiudendo il ciclo di questa incresciosa faccenda. Incresciosa se siete dei bimbi annoiati che non si interessano di cos'altro accade nel mondo. Si scherza, chiaramente. Nella clip riportata in fondo alla notizia potete vedere l'increscioso quanto drammatico incidente.



Il gatto di Alinity, evidentemente infastidito dall'orrenda voce della ragazza, amata dal suo pubblico per ben altre doti, le si è avvicinato e le ha morso il braccio, tirando violentemente la carne. La streamer è rimasta sconvolta dal comportamento del suo animaletto, ma questa volta ha evitato di lanciarlo in aria con violenza, come successo in passato.



Per alcuni la vendetta del gatto di Alinity è la giusta punizione per il suo comportamento irresponsabile. In realtà Alinity possiede due gatti e fu l'altro a essere lanciato. Ma sono dettagli.



Alinity Divine è una streamer Twitch controversa, finita in un mare di polemiche per come tratta i suoi animali domestici, tanto da aver fatto intervenire la PETA stessa a richiedere il suo ban dalla piattaforma per difendere il suo cane che le ha odorato la vagina in diretta. Tra le sue abilità, che le hanno fruttato l'amore del pubblico, spicca quella di far finta di dimenticare la webcam accesa per poi fotografarsi le natiche.