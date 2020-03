PlayStation Now, marzo 2020

PlayStation Now aggiorna il proprio catalogo a marzo 2020 con l'aggiunta di titoli come Control, Shadow of the Tomb Raider e Wolfenstein 2: The New Colossus.

PlayStation Now si aggiorna a marzo 2020 con l'arrivo di titoli come Control, Shadow of the Tomb Raider e Wolfenstein 2: The New Colossus, ma non solo.



I primi due giochi saranno disponibili fino al 31 agosto, dunque a tempo limitato, mentre lo sparatutto di MachineGames non dovrebbe abbandonare la piattaforma e con lui diversi altri prodotti.



Il servizio in abbonamento di Sony cambia dunque nuovamente il proprio approccio, evitando di limitare gli update a solo due o tre new entry: questo mese ci sono titoli come Dead or Alive 5 Last Round, Toukiden 2 e Nights of Azure 2: Bride of the New Moon ad arricchire l'elenco delle ultime aggiunte.

Control Sviluppato da Remedy Entertainment, gli autori di Alan Wake e Quantum Break, Control è un third person shooter particolarmente coinvolgente, caratterizzato da una storia davvero peculiare. Il gioco ci mette infatti nei panni di Jesse Faden, giovane direttrice del Federal Bureau of Control: un'agenzia governativa che si occupa di individuare, studiare e isolare le manifestazioni sovrannaturali.



Quando tuttavia un'entità sovrannaturale riesce a varcare il confine fra la nostra dimensione e un'altra, prendendo possesso dell'edificio in cui si trova l'FBC, la situazione precipita. Jesse deve quindi utilizzare tutte le proprie risorse per affrontare orde di nemici implacabili, per lo più agenti che sono stati corrotti dalla forza oscura e che presidiano i corridoi e le sale dell'agenzia.



Utilizzando la potente Arma di Servizio, un oggetto paranormale che può assumere sei differenti configurazioni, e un set di poteri telecinetici, dovremo farci largo all'interno dell'ampio e antico palazzo che ospita gli uffici del Federal Bureau of Control, scagliando oggetti addosso ai nemici, creando barriere dai detriti e alternando diverse modalità di fuoco per arrivare all'origine del male.

Shadow of the Tomb Raider Terzo episodio della serie prodotta da Square Enix con protagonista la nuova Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider prova a consolidare il personaggio attraverso la sua maturazione, quando la giovane ma ormai esperta esploratrice si rende conto che da un suo errore possono dipendere le vite di tantissime persone.



La rimozione di un antico manufatto che sembra possedere enormi poteri dà infatti vita a un vero e proprio disastro naturale, e così Lara si trova a dover affrontare le conseguenze delle proprie azioni. La nuova missione la vedrà impegnata a fermare l'avanzata della Trinità, la potente organizzazione alla ricerca di oggetti mistici che possano garantirle il controllo sul mondo.



Alle prese con diversi scenari ampi e suggestivi, esplorabili liberamente e pieni zeppi di enigmi ambientali e nemici da affrontare, potremo scoprire le tante novità apportate al gameplay, le azioni stealth migliorate e una direzione dal taglio cinematografico, in grado di rendere l'esperienza di Shadow of the Tomb Raider straordinariamente coinvolgente.

Wolfenstein 2: The New Colossus Ambientato alcuni mesi dopo gli eventi del primo episodio, Wolfenstein 2: The New Colossus ci mette nuovamente al comando di William Blazkowicz, il coraggioso soldato americano che non si è rassegnato alla vittoria dei nazisti e vuole continuare a combattere per sconfiggere il regime totalitario che controlla il mondo in un 1960 alternativo e inquietante.



Le gravi ferite riportate dall'uomo al termine di Wolfenstein: The New Order lo costringono a ricorrere a un'armatura potenziata per potersi muovere, ma la sua determinazione non è venuta meno. Potremo verificarlo attraverso i capitoli di una campagna solida, coinvolgente e spettacolare, caratterizzata dalle meccaniche run & gun che i fan della serie ben conoscono.



Impugnando una o due armi e ricorrendo ad abilità speciali inedite, che consentono di spiccare balzi altissimi, "appiattirsi" per percorrere cunicoli ristretti o sfondare muri e porte, dovremo anche stavolta fare piazza pulita dei nazisti e delle loro macchine infernali, chiudendo i conti con la spietata Frau Engel insieme ai nostri compagni di battaglia.