Final Fantasy 7 Remake, Midgar è progettata per farvi sentire in colpa come ecoterroristi

Final Fantasy 7 Remake, come abbiamo visto, si basa su una rappresentazione di Midgar molto più profonda e particolareggiata dell'originale e questo non solo per quanto riguarda l'ovvia evoluzione della grafica, ma anche per l'ampiezza delle ambientazioni e la densità di personaggi e situazioni di gioco all'interno della città, cosa che a quanto pare rientra nel preciso intento di far sentire in qualche modo più in colpa i giocatori per i riflessi delle loro azioni.



Final Fantasy 7 Remake rappresenta l'attacco del gruppo Avalanche a uno dei reattori Mako della città, attacco che si risolve in un bombardamento dai risultati alquanto disastrosi per la città stessa.



Sebbene l'inizio ricalchi quello originale, in Final Fantasy 7 Remake abbiamo modo di esplorare più a fondo la città di Midgar e scoprire quanto sia ricca di persone, NPC e attività, con numerose quest secondarie da portare avanti al suo interno. L'intento di Square Enix, insomma, è di rappresentare una città viva e realistica.



"Volevamo veramente mostrare le vite quotidiane dei cittadini di Midgar", ha affermato il producer Yoshinori Kitase in un'intervista insieme al co-director Naokli Hamaguchi. "Volevamo mostrare come vivono le loro vite in questa gigantesca città basata sull'energia Mako, come la usino, in modo da rappresentare questo aspetto della storia".



"Il giocatore ha modo di vedere come il bombardamento del reattore impatti la città", ha spiegato Hamaguchi, "Volevamo che i giocatori provassero sentimenti contrastanti e conflittuali sugli effetti delle loro azioni, ecco perché abbiamo messo in scena quest'area con tale livello di dettaglio".



Peraltro, una sequenza della demo sta già facendo discutere proprio in connessione con questo argomento, visto che il senso di colpa sembra in qualche modo alleviato da una variazione effettuata alla storia in Final Fantasy 7 Remake. Peraltro, è emerso anche che la demo ha un finale segreto.