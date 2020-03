Final Fantasy 7 Remake, una sequenza della demo sta già facendo discutere

Una sequenza della demo di Final Fantasy 7 Remake ha già fatto infuriare alcuni dei fan del gioco originale, che non hanno sopportato un cambiamento davvero drastico apportato alla storia.



Attenzione, perché da qui in poi faremo dei riferimenti diretti alla trama di Final Fantasy 7 Remake. Si tratta dei primissimi momenti di gioco, ma se non volete anticipazioni, non continuate a leggere.



Sostanzialmente gli sviluppatori hanno modificato uno dei momenti chiave dell'introduzione: in Final Fantasy VII Cloud e Barrett facevano esplodere il Reattore 1 con una bomba, causando dei morti anche tra i civili, mentre in Final Fantasy 7 Remake la bomba viene comunque messa, ma non esplode. A far scoppiare tutto ci pensano le truppe della Shinra in un secondo momento.



Secondo i più critici, che paragonano la nuova scena a quella "Han shot first" di Star Wars, Square Enix ha semplicemente voluto addolcire la trama, togliendo dalle spalle dei protagonisti il peso di aver ucciso dei civili in un atto terroristico. Sostanzialmente le morti vengono fatte ricadere sui cattivi deputati, privando i buoni di quello che era comunque un loro tratto caratteristico molto forte, per quanto ambiguo, il cui peso si spalmava per l'intera avventura. Del resto gli Avalanche erano dei terroristi e come tali venivano rappresentati...



Con la nuova versione Square Enix pare aver reso emotivamente più debole l'intera sequenza. L'utente Kakihara sul forum Resetera parla di disneizzazione di Final Fantasy 7 e teme che possa essere stato fatto lo stesso per gli altri momenti controversi della storia. Chissà, magari ci troveremo davvero un certo personaggio salvato a forza...