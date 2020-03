Resident Evil 3: il remake per PS4, Xbox One e PC e l'originale per PlayStation a confronto

Le due versioni di Resident Evil 3, il remake per PS4, Xbox One e PC e l'originale per PlayStation, sono state messe a confronto in questo video.



I colleghi di Gamespot stanno sviluppando una passione per i video-confronto e noi non possiamo fare altro che ringraziarli. Ieri ci hanno mostrato come è cambiata la missione del bombardamento al reattore Mako di Final Fantasy 7 Remake, oggi hanno messo a confronto alcune scene dell'originale Resident Evil 3: Nemesis con quelle che saranno presenti nel prossimo remake.



Come possiamo vedere Capcom ha voluto mantenere un elevato grado di fedeltà tra le due esperienze. Grafica a parte, tutto è esattamente dove dovrebbe essere, per la gioia di nuovi e vecchi fan. Fortunatamente il gameplay sembra aver subito più di un aggiustamento, in modo da essere perfettamente godibile anche nel 2020. Esattamente come è successo col remake di Resident Evil 2.



L'originale Resident Evil 3: Nemesis, conosciuto in Giappone come Biohazard 3: Last Escape, è stato pubblicato da Capcom nel 1999 per PlayStation, PC e Dreamcast.



Resident Evil 3 arriverà il 3 aprile su PS4, Xbox One e PC. Per ingannare l'attesa, ecco il nostro ultimo provato di Resident Evil 3 di una demo giocata a Londra.