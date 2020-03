Final Fantasy 7 Remake: come è cambiata la missione del bombardamento al reattore Mako

Ecco come è cambiata in Final Fantasy 7 Remake la missione del bombardamento al reattore Mako, ovvero la scena introduttiva del capolavoro di Square Enix.



La scena del bombardamento al reattore Mako è la sequenza introduttiva di Final Fantasy VII. Si tratta di uno dei momenti più celebri e amati dell'intero gioco, dato che introduce i protagonisti, le meccaniche di gioco e l'oscuro design di Midgar, la tentacolare città nella quale è ambientata la prima parte dell'avventura e tutto il primo Final Fantasy VII Remake.



Grazie ad una nuova demo di Final Fantasy 7 Remake che abbiamo provato in anteprima, abbiamo potuto rivivere questi palpitanti momenti, riascoltare le meravigliose musiche ed essere riassorbiti dall'atmosfera.



Sapevate che il settimo capitolo non è l'episodio più amato dai fan giapponesi?



Si tratta, quindi, dell'occasione perfetta per confrontare gli sforzi di Square Enix con il gioco originale. Grazie ai colleghi di Gamespot possiamo vedere le due sequenze affiancate, così da apprezzare tutte le differenze, ma anche le tante similitudini di questo remake.



Il team di sviluppo, infatti, si è costantemente mantenuto a metà strada tra la completa fedeltà alla licenza originale e la necessità di voler proporre qualcosa di nuovo. A parte la grafica rinnovata, quindi, si può apprezzare il nuovo sistema di combattimento e il taglio cinematografico delle scene animate. E ascoltare le magnifiche musiche.

Che ve ne pare?