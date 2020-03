Nioh 2 è prenotabile su Amazon a 55 euro grazie a questo codice

Nioh 2 è prenotabile su Amazon ad un prezzo d'eccezione. Grazie ad un codice valido fino all'8 marzo 2020 sarà possibile prenotare l'atteso gioco di Tecmo Koei e pagarlo solo 55 euro.



Nioh 2 è uno dei giochi più attesi del momento. Un po' perché si tratta di un periodo privo di prodotti dal particolare interesse, un po' perché l'action-GdR di Tecmo Koei è il seguito di uno dei più riusciti cloni di Dark Souls. Un gioco che ha venduto diversi milioni di copie e che è pronto a bissare il successo.



Il gioco sarà disponile su PS4 a partire dal prossimo 13 marzo 2020, ma, molto probabilmente, arriverà anche su PC, esattamente come successe col primo capitolo. Nel caso in cui vogliate comprarlo, utilizzando il codice "NIOH2AMAZON" a questo indirizzo potrete prenotare una copia per PlayStation 4 a 54,99 euro e riceverla il giorno di lancio. Il prezzo di copertina è di 74,99 euro, ma sul celebre store online Nioh 2 è al momento disponibile a 59,99 euro.



Il codice dovrebbe essere utilizzabile fino all'8 marzo 2020.