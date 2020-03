Twitch la banna per i vestiti troppo sexy, lei chiede che Twitch diventi come Mixer

La streamer Twitch ShyBear è stata bannata dalla piattaforma di Amazon per un suo vestito considerato troppo sexy, indossato durante una trasmissione. A gennaio era già stata bannata per un disegno e questa seconda sanzione, a suo giudizio immotivata, l'ha fatta infuriare al punto da chiedere che Twitch diventi come Mixer, ossia più aperto a certi contenuti e più chiara nel regolamento.



Non è la prima volta che Twitch commina un ban in maniera dubbia, ma questa volta ShyBear non ci sta a rimanere zitta. Secondo lei il suo abito, che potete vedere nel tweet riportato in fondo alla notizia, non viola alcuna delle regole della piattaforma. Nello stesso tweet potete leggere lo sfogo della giovane, secondo cui Twitch chiude un occhio su certi casi, mentre si dimostra inflessibile in altri come il suo:



"Vi prego di dirmi come potete considerarlo sessualmente suggestivo e meritevole di una sospensione. Ci sono persone vestite molto peggio con lo staff di Twitch accomodato nei loro canali. Perché? Questa storia sta sfuggendo di mano."



In un secondo tweet ShyBear ha poi espresso il suo disappunto per la mancanza di risposte da parte di Twitch e ha chiesto alla piattaforma più trasparenza e di essere come Mixer, la piattaforma di streaming di Microsoft, ossia di adoperare maggiore trasparenza verso i suoi utilizzatori.



Secondo uno dei suoi seguaci il ban potrebbe essere arrivato per la leggera trasparenza dell'abito. ShyBear gli ha risposto che probabilmente ha ragione, ma che è assurdo lo stesso visto che su Twitch ci sono ragazze in costume da bagno e body painter: "Io mi copro di più di tante altre persone." Sicuramente più di Amouranth quando fu scambiata per una prostituta, o di Alinity Divine e il suo cane.

@TwitchSupport @twitch PLEASE tell me how this is sexually suggestive and deserves a suspension?! there are people wearing WAY worse with twitch staff sitting in their channels. HOW?! This is getting out of hand. #wrongfulban #twitch #twitchtv pic.twitter.com/ow4lzRtSsM — ShyBear (@ShyBearLIVE) March 1, 2020