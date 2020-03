The Witcher serie Netflix: non avete tempo per vedere la prima stagione? Ecco un riassunto di 20 secondi

Non avete tempo per vedere su Netflix la prima stagione di The Witcher, ma avete sentito parlare dello strigo e delle sue avventure? Ecco un comodo e divertente riassunto di 20 secondi con quale potrete essere al corrente di tutti o quasi gli avvenimenti più importanti.



La prima stagione di The Witcher è stata un vero e proprio successo. Non solo milioni di persone l'hanno vista su Netflix, ma sono immediatamente proliferati meme e omaggi più o meno velati, come quello della canzone Toss a coin to your Witcher.



Però capiamo che questa serie di Netflinx non sia un prodotto adatto a tutti. Si tratta di un fantasy molto classico, piuttosto grigio e dai ritmi abbastanza pacati. Senza considerare l'andamento non cronologico piuttosto confuso. Per questo motivo qualcuno potrebbe non essere riuscito a concludere la prima stagione.



Il simpatico video qui sopra riassume in soli 20 secondi tutti i passaggi più importanti della prima stagione di The Witcher, presentando i personaggi principali, mostrando le scene più iconiche e non dimenticandosi di ironizzare su alcune leggerezze della trama. Forse non sarà utile come questo grafico che mette in ordine la linea del tempo della serie, ma potrebbe essere sufficiente per spingervi a dare alla serie una seconda chance, in vista della serie animata e della seconda stagione, in arrivo il prossimo anno.