The Witcher, Netflix ha pubblicato la linea del tempo della serie

Netflix ha pubblicato su Twitter la linea del tempo della prima stagione della serie The Witcher, che trovate allegata al tweet in fondo alla notizia. Si tratta di una risposta a tutti quelli che hanno dichiarato di non aver capito come posizionare certi eventi, vista la loro narrazione non lineare.



Fate ovviamente attenzione, perché la linea del tempo contiene delle anticipazioni enormi sulla serie The Witcher, visto che cita direttamente alcuni momenti chiave e li posiziona cronologicamente legandoli ai tre protagonisti (Geralt, Yennefer e Ciri).



La serie si sviluppa lungo un lasso temporale molto lungo, ben 53 anni (strighi e streghe sono più longevi dei normali esseri umani) e inizia cronologicamente con Yenn venduta ad Aretuza. Per gli altri dettagli su The Witcher, guardate l'immagine.

A quick crash course in the multiple timelines of The Witcher. #TheWitcher pic.twitter.com/qdBVq7ih7R — NX (@NXOnNetflix) January 7, 2020