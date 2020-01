Xbox Series X, Microsoft vuole lanciare esclusive di qualità di cui i fan siano fieri

Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios, ha dichiarato che l'obiettivo di Microsoft con Xbox Series X è quello di lanciare esclusive di qualità di cui i fan possano andare fieri. Booty: "Dobbiamo essere certi di mantenere alta l'asticella della qualità e di lanciare esclusive Xbox di cui essere fieri e di cui possano essere fieri i fan."



Microsoft sembra quindi aver capito gli errori fatti con la generazione Xbox One e vuole rimediare investendo di più sui giochi. Secondo Booty è importante anche mantenere le promesse, ossia lanciare i giochi nei tempi stabiliti, senza ritardi. Dalle sue parole non è chiaro se si riferisca ai vari titoli rinviati più volte o cancellati da Microsoft durante la generazione Xbox One (vedere Scalebound o Crackdown 3), oppure se sia una stoccata verso la rivale Sony, di cui aveva parlato nella risposta precedente, ma verso cui in realtà aveva espresso una certa ammirazione (per questo propendiamo per la prima ipotesi).



Infine, Booty ha parlato della necessità di costruire storie, mondi e personaggi che trascendano le generazioni, gli apparecchi e le piattaforme, in modo che diventino un vero e proprio patrimonio.