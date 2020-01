NBA, Curry vuole Antetokounmpo ai Warriors? No, lo stava reclutando per PUBG

Nella notte NBA si stava per consumare uno scandalo: fare pressioni su altri giocatori per cambiare squadra equivale a una multa da 50mila dollari. Ma Stephen Curry, stella dei Golden State Warriors, non stava reclutando l'attuale MVP Giannis Antetokounmpo nella sua squadra di basket. Ma in quella di PUBG.





"Come to the Dubs." - Steph, probably 😂 pic.twitter.com/PZRc8179JZ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 9, 2020