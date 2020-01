NieR: Automata, le colonne sonore della serie disponibili sui servizi di streaming

Il rilascio delle colonne sonore della serie Nier, che comprendono anche dischi speciali come la Piano Collection, è parte dei festeggiamenti per il decimo anniversario della stessa, che dovrebbe culminare nell'annuncio di un gioco completamente nuovo. In realtà ci dovrebbero essere anche altri annunci, ma per ora Square Enix ha mantenuto il massimo riserbo su cosa ci attende.







[Alert]#NieR soundtrack and music collections are now available on streaming platforms!



(Streaming service & track availability may vary per region) pic.twitter.com/YRVb6IoIiF — NieR:Automata (@NieRGame) January 10, 2020