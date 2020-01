NieR: Automata, un gioco nuovo della serie Nier per il decimo anniversario

Yosuke Saito, il producer di NieR: Automata, ha suggerito in un'intervista pubblicata nell'ultimo numero di Famitsu, che per i festeggiamenti per il decimo anniversario della serie NieR possiamo attenderci almeno l'annuncio di un nuovo gioco.



Saito ha parlato esplicitamente di un titolo ancora da annunciare, senza purtroppo dare dettagli in merito. Ha anche usato un'espressione che possiamo tradurre in 'questo e quello', in riferimento ad annunci e novità. Anche in questo caso non ha specificato in alcun modo di cosa stesse parlando.



Il primo NieR fu pubblicato nel 2010 su PS3 e Xbox 360. La serie non è mai stata popolarissima, almeno fino al lancio di NieR: Automata su PS4 e PC (la versione Xbox One è arrivata dopo), che ha venduto milioni di copie. Il sito ufficiale per il decimo anniversario della serie è purtroppo ancora vuoto, ma presto immaginiamo che inizierà ad apparire qualcosa.