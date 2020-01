PosteMobile CREAMI WOW Weekend: l'offerta torna fino al 12 gennaio 2020, i dettagli

Con l'anno nuovo torna naturalmente anche una delle più frequenti offerte di PosteMobile, vale a dire CREAMI WOW Weekend. A partire da queste ore, il pacchetto di abbonamento mensile resterà disponibile fino al prossimo 12 gennaio 2020: vediamo i dettagli.

Per il periodo di tempo citato (cioè fino al 12 gennaio 2020) i nuovi clienti PosteMobile potranno fare richiesta di portabilità e attivare la PosteMobile CREAMI WOW Weekend. L'offerta propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati verso tutti e 10 GIGA di internet, il tutto al prezzo di abbonamento mensile di 4,99 euro al mese; è dunque particolarmente conveniente, per una larga fetta di clienti del mercato mobile.

Per accedere all'offerta di PosteMobile sarà necessario fare richiesta all'operatore nei giorni del 9, 10, 11 e 12 gennaio 2020 (salvo proroghe); la SIM PosteMobile avrà un costo di 15 euro, ma con 15 euro di traffico incluso e la spedizione a domicilio gratuita.