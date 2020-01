PS5, le caratteristiche uniche non sono state ancora mostrate

Le caratteristiche uniche di PS5 non sono state ancora annunciate, parola di Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. Ryan ha toccato l'argomento in un'intervista rilasciata a Business Insider Japan, in cui ha parlato anche dell'importanza di aver mostrato il logo della console al CES 2020.



Secondo Ryan è fondamentale dare un senso di coerenza ai prodotti del brand PlayStation, in modo che chiunque guardi il logo pensi subito qualcosa del tipo 'è PlayStation'. Il 2020 sarà un anno di passaggio per Sony in cui dovrà curare i suoi utenti PS4, ma anche pensare a rendere appetibile PS5. Ryan ha quindi descritto di nuovo le caratteristiche conosciute di PS5, parlando di tecnologia migliorata, di tempi di caricamento quasi azzerati grazie all'SSD, di DualShock 5 che darà delle sensazioni uniche grazie ai feedback aptici e altro ancora.



Quindi ha parlato di caratteristiche non ancora annunciate: "Ci sono altri elementi unici di PlayStation 5 che la dividono dalle console del passato. Le differenze più grosse devono ancora essere annunciate."



Ancora non sappiamo tutto di PS5, che potrebbe rivelare delle sorprese in fase di annuncio. Staremo a vedere quali. Intanto che aspettiamo vi invitiamo a guardare il logo della console.