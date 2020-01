PS5 contro Xbox Series X, Sony pare aver vinto il primo round

Stando all'andamento delle reazioni sui social agli annunci delle novità relative a PS5 e Xbox Series S, PS5 è in vantaggio rispetto alla rivale. Sostanzialmente le risposte date ai recenti annunci di Sony sono state più calorose rispetto a quelle date ai recenti annunci di Microsoft.



Giusto nelle scorse ore avevamo riportato il record di popolarità ottenuto dall'account PlayStation con la pubblicazione su Instagram del logo di PS5, con più di 5 milioni di like. Per fare un confronto, la presentazione del design di Xbox Series X non ha ottenuto lo stesso effetto, producendo soltanto 436.000 like.



C'è però da dire che il successo sui social potrebbe non significare davvero nulla in termini di vendite. Del resto, a quasi un anno dal lancio delle due console, le reazioni a base di like possono mostrare solo quanto i fan dei due marchi siano polarizzati e tendano a supportare la loro multinazionale del cuore, a meno che i loghi o gli slogan siano effettivamente indicativi di qualcosa che in questo momento ci sfugge.