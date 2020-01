PS5, il nuovo controller DualShock offrirà un'esperienza completamente differente in GT Sport

Il nuovo controller DualShock di PS5 non sarà una semplice evoluzione dell'attuale gamepad. Offrirà, infatti, un'esperienza completamente differente in giochi come GT Sport grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi. Ad affermarlo è il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan.



Non solo PlayStation 5 ha qualche caratteristica unica non ancora mostrata, ma anche il suo controller avrà qualcosa di speciale. Tali tecnologie rispondono al nome di feedback aptico e grilletti adattivi. Secondo Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, essi offriranno un'esperienza unica in giochi come Gran Turismo Sport.



Il DualShock 4 funziona come si deve, secondo il Presidente, ma col nuovo controller "guidando sul confine tra la pista asfaltata e lo sterrato, si può sentire distintamente entrambe le superfici." Un elemento molto importante per i giochi di guida, che potrebbe migliorare distintamente l'immersione.