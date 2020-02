The Witcher serie Netflix, la canzone più famosa della serie ha un video ufficiale

La canzone più famosa della serie Netflix The Witcher, ora ha un video ufficiale, con tanto di testo scorrevole. Stiamo ovviamente parlando di 'Toss A Coin To Your Witcher', la ballata scritta da Dandelion, pardon, Ranuncolo per fare marketing al protagonista Geralt di Rivia. In realtà ne è autrice e compositrice Sonya Belousova, che ha deciso di renderla ancora più facilmente fruibile a tutti.



Il video è in realtà molto semplice e mostra una pergamena che scorre con i versi della canzone che appaiono seguendo l'andamento del brano. Toss A Coin To Your Witcher ha da tempo superato i confini della serie The Witcher, diventando un fenomeno pop, tra meme e video che la scimmiottano adattando il testo alla bisogna. Fortunatamente ora che il testo ufficiale è accessibile a tutti, si eviteranno certi errori.



La serie The Witcher di Netflix racconta le gesta di Geralt di Rivia, un mutante che combatte i mostri per mestiere, andando ovunque ci sia bisogno di lui... dietro un lauto compenso, s'intende. Tratta dai libri di Andrzej Sapkowski e vista da più di 76 milioni di persone, è nata soprattutto grazie al successo dei videogiochi realizzati da CD Projekt Red (ma non ditelo allo scrittore, altrimenti vi azzanna), dei quali The Witcher 3: Wild Hunt rappresenta in un certo senso il vertice.