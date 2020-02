Wonder Woman 1984, Gal Gadot mostra il nuovo look del personaggio

Wonder Woman 1984 vedrà Gal Gadot esibire un nuovo look per il celebre personaggio, come rivela la copertina dell'ultimo numero di Entertainment Weekly.



Già rivelato in effetti negli ultimi secondi del trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, il look ha a che fare con un'armatura d'oro che Diana indossa nel corso del film, probabilmente per prepararsi allo scontro finale.



La cosa interessante, confermata dalla foto di copertina, è la capacità di questo costume di riflettere le luci con tonalità multiple che richiamano le scelte cromatiche di Wonder Woman 1984, legate chiaramente al contesto vintage.



Ambientato negli anni '80, la pellicola narrerà le avventure di Diana quarant'anni dopo gli eventi del primo film, con il misterioso ritorno di Steve Trevor, il personaggio interpretato da Chris Pine.



L'uscita di Wonder Woman 1984 nelle sale cinematografiche italiane è fissata al 4 giugno.