Altered Carbon Stagione 2, Netflix ha pubblicato il trailer finale

Netflix ha pubblicato il trailer finale della seconda stagione di Altered Carbon, la serie cyberpunk che tanti consensi ha riscosso con le puntate d'esordio. Nel filmato possiamo vedere non solo la rinascita del protagonista Takeshi Kovacs, interpretato questa volta da Anthony Mackie, ma anche alcuni degli altri protagonisti della serie, nonché degli scorci della città futuristica in cui è ambientata.



Come già riportato, Anthony Mackie è il Sam Wilson del Marvel Cinematic Universe e va a sostituire l'attore Joel Kennaman, decisamente più massiccio nell'aspetto. Il cambio di attore non stupirà i conoscitori di Altered Carbon, che racconta proprio di un mondo in cui le coscienze degli esseri umani possono essere trasferite da un corpo all'altro, creando situazioni paradossali quanto intriganti.



Vi ricordiamo anche che la seconda stagione di Altered Carbon sarà disponibile dal 27 febbraio e sarà composta da otto episodi. Avrà anche una nuova showrunner, Alison Schapker (Fringe), che ha collaborato con Laeta Kalogridis alla realizzazione delle nuove storie.