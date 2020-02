Yakuza 5 Remastered disponibile su PS4, ecco il trailer di lancio da SEGA

Yakuza 5 Remastered è disponibile a partire da oggi su PS4 per i possessori di The Yakuza Remastered Collection, e SEGA non ha mancato di pubblicare uno spettacolare trailer di lancio per il gioco.



Lanciato originariamente alla fine del 2012 su PS3, per approdare in occidente solo tre anni dopo, Yakuza 5 è l'ultima delle tre remaster incluse nella raccolta, dunque senza dubbio il gioco visivamente più moderno del lotto.



Parliamo tuttavia di un progetto ricco anche sul fronte dei contenuti, con ben cinque differenti protagonisti (fra cui naturalmente Kazuma Kiryu) e altrettante ambientazioni giapponesi riprodotte con grande cura e attenzione al dettaglio.



All'inizio del gioco ritroviamo il Dragone di Dojima intento a vivere una vita tranquilla, nei panni di un semplice tassista, ma ben presto gli eventi prendono una piega inaspettata e Kazuma si ritrova a dover ancora una volta combattere per la sua vita e quella dei suoi amici.



Yakuza 5 è inoltre l'unico episodio in cui esploriamo da vicino il mondo delle idol giapponesi, seguendo le avventure di Haruka mentre cerca di effettuare la difficile scalata verso il successo.



La nostra recensione di Yakuza 5 Remastered arriverà a breve.