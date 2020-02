Destiny 2, Giorni Scarlatti: al via l'evento gratuito, ecco tutti i dettagli

Destiny 2 dà il via oggi all'evento gratuito Giorni Scarlatti, che terminerà il 18 febbraio e coinvolgerà tutti i giocatori dello sparatutto Bungie. Giorni Scarlatti è un evento a tempo limitato in Destiny 2 che onora i legami indissolubili che i Guardiani stringono dentro e fuori dal campo di battaglia.



Per celebrare come questi legami di amicizia sono forgiati nella community di Destiny e come possono andare oltre lo schermo per tradursi fino nella vita reale, alcuni giocatori di Destiny hanno acconsentito di condividere le loro storie da tutto il mondo.



Dall'amicizia al vero amore celebriamo e condividiamo quanto essere parte della community di Destiny 2 può dare inizio a viaggi fantastici.



"Abbiamo trascorso lunghe serate insieme affrontando missioni, facendo qualsiasi cosa andava fatto e abbiamo sempre giocato insieme, talvolta fino a notte inoltrata, perché io avevo il jet-lag..." EnormeD2, un giocatore belga trasferitosi in Texas dopo aver incontrato la sua futura moglie in Destiny.



"É passato molto tempo prima di incontrarci. La prima volta che ci siamo visti è stato alla Paris Games Week 2017. [...]. La cosa divertente di quando incontri gente che non conosci di persona è che all'inizio c'è una barriera. E quando inizi a parlare con loro... vedi che quella persona è in fondo la stessa e la barriera cade velocemente". Line e Yoda (Zombies Faktory), appassionati francesi di Destiny e Youtuber che hanno finalmente incontrato il loro clan nella vita reale e ora si stanno godendo ogni giorno di questa nuova amicizia.



"Mio marito Brandon e io ci siamo incontrati giocando a Destiny 2 e ora aspettiamo il nostro primo figlio che nascerà a maggio. Brandon è della California (USA) e ora si sta trasferendo da me in Svezia entro i prossimi 14 giorni [...]. Grazie per aver realizzato un così gran gioco e per avermi fatto inconsapevolmente incontrare con la mia anima gemella. Voi ragazzi avete reso la mia vita completa in così tanti modi e non potrò mai ringraziarvi abbastanza." Frida, una fan svedese di Destiny che ha trovato l'amore e costruito una famiglia grazie a Destiny 2.



I Giorni Scarlatti sono disponibili dall'11 al 18 febbraio. Condividi e celebra le tue storie in-game di amicizia e amore su twitter utilizzando questo hashtag: #loveisyourdestiny2