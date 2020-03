Il videogiocatore appeso con il nastro isolante protagonista di un documentario

Avete presente la famosa foto del videogiocatore appeso con il nastro adesivo mentre gioca in LAN? Quella utilizzata per migliaia di meme? Sta per diventare oggetto di un documentario che mira a svelare tutti i segreti di quel momento passato alla storia di internet.



Il titolo dell'opera, di cui potete vedere il trailer in testa alla notizia, è Legends: Duct-Taped Gamer. La voce narrante del documentario sarà quella di Mark Hamill (Luke Skywalker in Star Wars). L'obiettivo degli autori è quello di far luce sul perché Drew Purvis, così si chiama il videogiocatore appeso, sia finito in quel modo. Non solo, perché indagare sulla stramba immagine ha consentito anche di ricostruire gli albori della scena competitiva videoludica, ossia cosa poteva significare organizzare un LAN party prima che le connessioni a internet ultraveloci rendessero tutto semplicissimo. Che atmosfera si respirava in quelle occasioni che molti ricordano con grande nostalgia? Difficile dirlo, se non le si è vissute.



Comunque sia, presto scopriremo perché Jarvis è finito lassù, qual era il suo rapporto uccisioni:morti in gioco, come faceva a soddisfare i suoi bisogni fisiologici e tanto altro ancora. Non vediamo l'ora.