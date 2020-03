Final Fantasy 7 Remake: la demo ha un finale segreto, ecco come raggiungerlo

Final Fantasy 7 Remake è tornato prepotentemente sotto i riflettori per la pubblicazione della demo , messa a disposizione nella giornata di ieri e contenente anche un finale segreto , di cui vi forniamo le istruzioni su come raggiungerlo. Ovviamente, avrete ben capito che quanto segue contiene spoiler sugli elementi di storia e gameplay presenti nella versione di prova del gioco, dunque evitate di leggere se non volete anticipazioni. Durante il Capitolo 1 di Final Fantasy 7 Remake, messo in scena all'interno della demo pubblicata su PS Store, l'obiettivo di Cloud e compagni, all'interno del gruppo Avalanche, è di distruggere il Reattore Mako 1 , come accadeva nel gioco originale. Questo, come abbiamo visto, ha peraltro visto alcune modifiche ad elementi narrativi importanti che stanno già facendo discutere gli appassionati. L'elemento distintivo nel raggiungere il finale segreto o meno arriva nel momento in cui ci troviamo a scegliere il timer da applicare alla bomba che dobbiamo piazzare al Reattore Mako, selezionando 20 o 30 minuti. Questa scelta comporta alcune modifiche nei dialoghi tra Cloud e Barret ma soprattutto apre la possibilità di vedere la sequenza finale segreta:

Per ottenere il finale segreto è necessario scegliere di impostare il timer a 20 minuti. Considerate che il timer scatta dopo il combattimento contro lo Scorpione e in generale la fuga successiva non dovrebbe richiedere più di 10 minuti, dunque è veramente difficile incappare nel game over per l'esplosione.



Il finale segreto è in verità solo una breve sequenza, che mostra Sephiroth per qualche secondo, come anticipazione del futuro incontro con il celebre villain.



Square Enix ha precisato oggi che la trama di Final Fantasy 7 Remake prenderà in considerazione l'intera compilation dedicata al settimo capitolo, ovvero anche Dirge of Cerberus e Crisis Core, almeno in alcuni elementi della storia.