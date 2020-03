WhatsApp Dark Mode, anche su iOS è disponibile la Modalità Scura

WhatsApp si è aggiornato anche su iOS con l'aggiunta della Dark Mode, ovvero la celebre Modalità Scura che sta raccogliendo ampi consensi anche sulle altre piattaforme dove è stata messa a disposizione, ovvero Android.



La Modalità Scura introduce, come è ovvio, una nuova tonalità cromatica per WhatsApp, modificandone l'aspetto in maniera sostanziale, con uno sfondo scuro e dunque, all'opposto, le scritte chiare. Questo può rappresentare un elemento di semplice preferenza per gli utenti ma comporta anche un potenziale risparmio sul consumo energetico della batteria, visto che la luminosità del display rimane ridotta.



È insomma una modalità che comporta caratteristiche interessanti per diversi motivi. Il suo arrivo su iOS era atteso già da qualche giorno, considerando che il test pubblico per la modalità scura su iPhone era già partito a febbraio e adesso ci siamo.



La Modalità Scura di WhatsApp è dunque disponibile per gli utenti con iOS 13, si legge su App Store. Per attivarla, si deve andare in Impostazioni del Telefono, selezionare "Schermo e luminosità" e poi selezionare "Scuro".



Con l'aggiornamento alla versione 2.20.30 di WhatsApp, ovvero quello messo a disposizione in queste ore, vengono inoltre introdotte nuove opzioni di ricerca che consentono di applicare un filtro in base ad autore e tipo di contenuto, per trovare facilmente foto e documenti.



Per il resto, sembra che la Dark Mode di WhatsApp sia in arrivo anche per versione Web e Desktop della celebre applicazione, in base a quanto emerso da alcuni dataminer.