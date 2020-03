Red Dead Online: aggiornamento con sfide, bonus e sconti questa settimana

Red Dead Online continua il suo percorso di aggiornamenti e novità online anche questa settimana, con una serie nuove iniziative comprendenti in particolare sfide, bonus e sconti attivi in questi giorni nel comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2.



Rockstar Games, come da tradizione, prosegue con l'intenso supporto alla piattaforma multiplayer Red Dead Online. Si parte con le Sfide: completando le sfide giornaliere presenti nel gioco, si può ottenere una mappa del tesoro e il 50% di punti esperienza in piazza un tutte le missioni da Distillatore e altre attività.



Completando 5 sfide giornaliere questa settimana, si ottiene una mappa del tesoro, riscattabile dalla cassetta di sicurezza dell'accampamento o anche presso qualsiasi ufficio postale presente nel mondo di gioco, entro quattro ore dal completamento delle suddette sfide.



Il 50% dei punti esperienza del Ruolo in più viene assegnato in tutte le missioni della storia del Distillatore, di vendita e da contrabbandiere. Per avviarle, è sufficiente parlare a Maggie e Marcel presso la Capanna da Distillatore.



Entro l'8 marzo 2020 è inoltre possibile ottenere il Pass Fuorilegge 2, che consente di ricevere subito PE del Club pari a 10 ranghi. Con questo si ottengono i PE del Club nella sezione Vantaggi entro 48 ore dal passaggio al Pass Fuorilegge 2.



Sono inoltre attivi vari sconti come il 20% sui Cavalli Arabi nelle stalle, il 30% su tutti gli abiti e il 40% su arco da caccia e set da pesca, tutti sconti disponibili fino al 9 marzo 2020.



Red Dead Online insieme a GTA Online ha fatto segnare risultati da record durante le feste a Rockstar Games, che ha ringraziato con dei doni. Nel frattempo, gli sviluppatori stanno lottando contro l'emersione di una nuova versione della controversa mod Hot Coffee.