Xbox Game Pass: Deus Ex, Shenmue e altri lasciano il catalogo a marzo 2020

Xbox Game Pass sta per registrare altre defezioni importanti, con alcuni giochi di grosso calibro che stanno per abbandonare il catalogo dei titoli scaricabili e giocabili gratuitamente dagli abbonati al servizio Microsoft a marzo 2020 . Mentre siamo in attesa dell'annuncio sulla prima mandata di giochi in arrivo per marzo 2020, spuntano intanto, purtroppo, alcuni titoli che dovranno lasciare il catalogo nel corso del mese. Come sempre, le tempistiche non sono precise ma i giochi in questione sono stati inseriti nella sezione "Presto non più disponibili" dell'app dedicata a Xbox Game Pass, cosa che solitamente significa che entro un paio di settimane verranno tolti dal catalogo. Tra questi ci sono giochi di sicuro interesse, dunque se siete interessati il consiglio è ovviamente di concentrarsi su questi finché sono disponibili. Vediamo dunque quali giochi di Xbox Game Pass lasceranno il catalogo a marzo 2020:

Ricordiamo inoltre che i giochi in questione sono disponibili con uno sconto speciale per gli abbonati a Xbox Game Pass, dunque se vi piacciono particolarmente può essere il momento giusto per acquistarli, in modo da non avere poi la preoccupazione di vederli sparire dal catalogo.



Il bilancio tra entrate e uscite continua ad essere positivo per il catalogo di Xbox Game Pass, ma negli ultimi due mesi sono registrate diverse defezioni importanti, fortunatamente compensate da alcuni arrivi, anche di titoli nuovi al day one come Yakuza 0 in versione Xbox One, sicuramente interessanti.