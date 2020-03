Gears 5 su Xbox Series X girerà a 8K e/o 120 frame al secondo?

Gears 5 girerà su Xbox Series X a 8K e/o 120 frame al secondo? Di certo il gioco riceverà dei miglioramenti grafici sostanziali, facendo dunque uso della retrocompatibilità migliorativa della console.



A suggerirlo è stato Phil Spencer che, in visita agli studi di The Coalition, ha pubblicato una foto (non nitidissima) su Twitter per evidenziare tali feature: "Sto osservando alcuni dei miglioramenti di Gears 5 con Mike J. Rayner e il team: il gioco non è mai stato così bello."



Sappiamo che Xbox Series X supporta risoluzioni fino a 8K e frame rate fino a 120 fps, dunque cosa possiamo aspettarci dagli attuali giochi per Xbox One sulla nuova piattaforma?



Probabilmente, in proporzione, qualcosa di molto simile a quanto visto per i giochi Xbox 360 su Xbox One X. Dunque esiste appunto la possibilità che Gears 5 su Xbox Series X giri a 8K e/o supporti i 120 frame al secondo.



Questa tecnologia di fatto elimina la questione delle remaster, consentendoci di far girare i vecchi giochi a risoluzioni più alte e frame rate più stabili sulle nuove console.



Sarà tuttavia interessante vedere come queste soluzioni migliorative verranno applicate ai titoli più recenti, vedi ad esempio Cyberpunk 2077 e l'annunciato upgrade a Xbox Series X.





Checking out some @GearsofWar "enhancements" with @MikeJRayner and team. Looks better than Gears has ever looked. pic.twitter.com/UimDDHO4Ie — Phil Spencer (@XboxP3) March 4, 2020