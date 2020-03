Castlevania: Symphony of the Night disponibile su iOS e Android

Castlevania: Symphony of the Night è disponibile a partire da oggi anche in versione mobile, per i dispositivi iOS e Android, al prezzo di 3,49 euro.



Riproposto di recente nella compilation rimasterizzata Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood, il classico targato Konami è stato pubblicato originariamente nel 1997 su PlayStation.



Il più celebre gioco della serie di Castlevania arriva finalmente su mobile.



Salta, scatta e combatti per farti largo attraverso il vasto castello di Dracula nei panni di Alucard in questo classico GDR d'azione e svela una storia avvincente con una vasta gamma di nemici unici e personaggi affascinanti.



Riscopri il mondo di Castlevania in uno dei suoi giochi più rivoluzionari con una musica e una grafica splendide.



Caratteristiche:

Un'interfaccia utente rinnovata con comandi intuitivi per eseguire attacchi speciali e trasformazioni.

Sblocca gli obiettivi come riconoscimento per le dure battaglie affrontate.

Pienamente compatibile con i controller .

. Nuova funzionalità di salvataggio dello stato.

Disponibile in 6 lingue: inglese, giapponese, tedesco, francese, italiano e spagnolo.