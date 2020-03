Xiaomi Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro, ecco i nuovi smartphone da gaming 5G

Xiaomi ha presentato Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro, i nuovi smartphone da gaming con supporto alla tecnologia 5G, in arrivo a breve anche in occidente.



Le specifiche tecniche dei nuovi terminali Xiaomi sono eloquenti: Black Shark 3 monta un display AMOLED da 6,67 pollici e risoluzione 1080p, processore Qualcomm Snapdragon 865, 8 o 12 GB di RAM, storage da 128 o 256 GB, tripla fotocamera posteriore da 64 megapixel, batteria da 4.720 mAh con ricarica veloce e connettività appunto 5G.



Più ingombrante il Black Shark 3 Pro, che vanta un display AMOLED da ben 7,1 pollici con risoluzione 1440p e una componentistica per il resto equivalente al fratello minore, al netto della batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce.



Trattandosi di smartphone da gaming, in entrambi i casi le dimensioni e il peso non sono particolarmente ridotti: il Black Shark 3 misura 168,7 x 77,3 x 10,4 millimetri e 222 grammi, il Black Shark 3 Pro invece 177,8 x 83,3 x 10,1 millimetri e 253 grammi.



Il prezzo? Le prevendite cinesi sono appena iniziate e vedono il Black Shark 3 disponibile a partire da 3.499 yuan (circa 500 dollari), mentre quelle del Black Shark 3 pro si apriranno il 10 marzo per 4.699 yuan (circa 675 dollari).