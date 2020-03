Miglior Power Bank (marzo 2020)

Arrivati oramai nel 2020 la nostra vita è diventata dipendente dagli apparati elettronici, siano essi fissi o portatili. Sono proprio questi ultimi che ci danno più pensieri, soprattutto per quanto riguarda la durata della loro batteria. Tra app che scaricano dati in background, aggiornamenti, chat sempre aperte, video, rendering avviati e altre mille azioni, stanno sempre con il livello della batteria pericolosamente basso. Come fare ad ovviare il problema? Beh, per chi ancora non lo sapesse esistono degli oggetti magici, delle batterie portatili che possono ricaricare il vostro device on the road, senza bisogno di prese di corrente fisse. Le migliori Power Bank , di dimensioni ed amperaggio tra le più disparate, sono proprio quello di cui parliamo. Ce ne sono davvero per tutti i gusti, tascabili, da borsetta, con strass, fluorescenti, con luce integrata, con display al LED e chi più ne ha più ne metta. Sostanzialmente comunque sono delle scatoline con una o più uscite a voltaggio variabile, con connessione USB.

Ma cosa si deve tenere in considerazione principalmente quando si decide di acquistare una Power Bank? Ci sono alcune caratteristiche che possono precludere o confermare l'acquisto di una o l'altra batteria portatile. Peculiarità queste che influenzano anche e soprattutto il prezzo finale. Vediamo cosa si deve tener bene in conto quando se ne vuole acquistare una:

Tirando le somme quindi, in linea di massima, se avete bisogno di una batteria tascabile dovrete per forza di cose optare per una di dimensioni ridotte e quindi di capienza ridotta, più economica. Altrimenti, se per caso siete in procinto di effettuare una scampagnata oppure di accamparvi con la tenda, sicuramente dovrete scegliere una di quelle più capienti, magari anche con più porte di connessione e volendo anche una ricarica solare.

Scientificamente, il mAh è :" Un sottomultiplo dell'ampere-ora (Ah), pari a un millesimo di amperora. Il suo simbolo è mAh, ma si può trovare anche scritto come mA·h. Essendo una misura abbastanza piccola, è utilizzata soprattutto nella misura della carica di batterie stilo tascabili o comunque di dimensioni ridotte. Equivale anche ad un milliampere erogato per 3600 secondi (1 ora)." (Fonte: Wikipedia) Ma come poter scegliere la power Bank che realmente ci serve in base al mAh? Prima di tutto dobbiamo sapere quanta energia, capacità, ci serve per ricaricare totalmente i nostri dispositivi. Diciamo che se per esempio avete uno smartphone che necessita di 2000 mAh di ricarica per raggiungere il 100% della capienza della batteria interna, sicuramente prendere una batteria portatile meno capiente non è proprio una scelta oculata. Ma state bene attenti, anche sceglierne una di pari capienza a volte non è comunque abbastanza, dato che le case produttrici indicano sempre un valore teorico e non nominale. In conclusione, a parte le varie necessità pratiche di cui sopra, è consigliabile sempre prenderne una con più capacità di quella che in effetti vi serve.

Il prodotto PB-N54 è una comoda batteria di riserva che ti aiuterà a mantenere tutti i tuoi dispositivi USB completamente carichi anche mentre sei in viaggio. Il prodotto è caratterizzato anche da una modalità speciale a bassa corrente da poter utilizzare con dispositivi come fitness tracker e cuffie wireless che potrebbero non essere riconosciuti e caricati da alcuni power bank. Un indicatore a LED del livello di batteria ti informerà in maniera istantanea della carica rimasta

Si adatta facilmente in qualsiasi tasca o borsa, rendendolo il powerbank perfetto da utilizzare sul divano, su un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui il telefono necessiti di una ricarica. Il powerbank PowerCore 10000 può caricare 2.5 volte un iPhone X, 3.5 volte un iPhone 8, 4 volte un iPhone 6s , 2.5 volte un Samsung Galaxy S8, 3 volte un Galaxy S6 o fare una ricarica completa di un tablet.

Migliori Power Bank oltre 15000 mAh

VOOE Power Bank 26800mAh

VOOE Power Bank 26800mAh





Power Bank Altissima capacità 26800 mAh Dimensioni: 1,5 x 13 x 7,4 cm, carica il dispositivo più volte sulla strada, capacità adeguata per il tuo viaggio. Puoi portare la power bank sull'aereo.



Indicatore di alimentazione a 4 LED: 25% -50% -75% -100%.

Power bank Alta efficienza 2 uscite USB per ricaricare 2 dispositivi contemporaneamente. Le due porte 3.1A rilevano automaticamente la potenza del dispositivo e forniscono al dispositivo la velocità di ricarica più rapida e più rapida possibile.

Batteria esterna veloce e sicura Dotato di protezione da sovraccarico. Sovratensione, sovracorrente e corto circuito. Garanzia di sicurezza per i tuoi dispositivi. Il caricamento completo del Power Bank richiede poco più di 8-10 ore.

Powerbank ad alta compatibilità La Power Bank è compatibile con qualsiasi dispositivo elettronico USB, come: Huawei P30, Mate 30, P10, Nova, Samsung Galaxy S8, S10, iPhone, MP4, GoPro Camera, LG, iPad ect. Utilizzare il cavo di ricarica originale per caricare il dispositivo elettronico.

FLYLINKTECH Power Bank 26800mAh

FLYLINKTECH Power Bank 26800mAh



Progettato per la maggior parte dei dispositivi che si caricano da una porta USB. Ottieni una ricarica ad alta velocità per MacBook, smartphone, tablet e altro ancora.La superficie con finitura opaca offre un tocco confortevole, le dimensioni portatili si adattano perfettamente al palmo o alla tasca, offrono la tua potenza sufficiente in ogni momento.Una fusione di chip di ricarica intelligenti e materiale in lega di alluminio premium. Design classico, resistente per una lunga durata. Costruito con 4 LED,ogni Led indica il 25% di Carica della batteria.





Power Bank ad Altissima Capacità 26800mAh. La caricabatterie portatile è compatibile con qualsiasi dispositivo elettronico USB, buono per caricare più dispositivi contemporaneamente. Prendendo la più recente tecnologia di ricarica, ti offre l'esperienza di ricarica più veloce, più duratura e semplificata. È possibile prendere questo power bank in aereo.

Quick Charge 3.0 Input & Output. La velocità di ricarica è aumentata del 75%, caricando gli smartphone compatibili dallo 0 all'80% in soli 60 minuti. Il caricabatterie QC 3.0 ricarica completamente la power bank in 7-8 ore con ingresso DC 5V/2.4A, tempo di attesa di taglio, ma sono necessarie 16-17 ore con il caricabatterie 5V/1A.

USB Type-C Power Delivery. Una delle tecnologie di ricarica più veloci al mondo per caricare telefoni e tablet. L'ingresso / uscita USB-C PD si ricarica 3 volte più velocemente rispetto al caricabatterie convenzionale. 26800mAh di carica caricano molti smartphone 8 volte, tablet almeno 2 volte e qualsiasi altro dispositivo USB più volte.

Batteria Portatile con Sicurezza certificata. Adattando automaticamente la tecnica di identificazione, il power bank può modificare la corrente di carico in base ai diversi dispositivi e ha un dispositivo e una protezione del circuito integrato che potrebbero proteggere i dispositivi da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e corto circuito.

Servizio Clienti Premium. L'elegante scocca in lega di alluminio è antiscivolo, antigraffio e offre protezione anticaduta per l'uso quotidiano.

ADDTOP Caricabatterie Solare 25000mAh

ADDTOP Caricabatterie Solare 25000mAh



Power bank solare ad alta capacità da 25000 mAh. Consente di caricare i dispositivi elettrici in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo al di sotto della luce solare. È abbastanza potente per caricare un iPhone X / 8 per oltre 10 volte, iPhone 6s fino a 11 volte, un Galaxy S8 9 volte, S7 fino a 6 volte, o un iPad Mini più di 3 volte. Ideale per tutte le attività all'aperto. La dimensione adatta lo rende accessibile per essere portato in aereo o in treno.





25000mAh Alta Capacità: Puoi caricare completamente un iPhone 8 per 8-10 volte, una Galaxy S7 per 6.4 volte, o un iPad Air per 3.5 volte.

4 Pannelli Solari: Fornisce Pannelli di grandi dimensioni, che è 3-5 volte più veloce rispetto agli altri caricabatterie solari. Può essere ricaricato tramite il largo pannello solare integrato o direttamente con la porta AC da 2.1A.

Ricarica Veloce: Ricarica fino a un iPad e un iPhone 6s contemporaneamente con una corrente ideale per una ricarica rapida. Ricarica smartphone da 2000mAh o più piccoli come l'iPhone 8 in meno di 1.5-2 ore.

Creato per All'aperto: Impermeabilità IPX7, non teme pioggia o schizzi d'acqua. 9 luci LED con tre diverse modalità per campeggio o utilizzo al buio, Design compatto(92.5wh), Puoi portarlo sull'aereo.

Soluser Powerbank 26800mAh

Soluser Powerbank 26800mAh



Dotato di un pannello solare che permette non solo di ricaricare tramite USB da casa ma anche tramite luce solare. Adaptive Charging adatta intelligentemente la potenza in uscita alle necessità di carica di tutti i vostri dispositivi. Fino a 3,1A di potenza in uscita per la porta USB, i tuoi dispositivi riceveranno la massima carica consentita in tutta sicurezza. potrai usarlo tutto il giorno a piena potenza senza stress.È dotato di 3 porte usb (due uscite USB 5V/3,1A e Un Uscite Type-C 5V/2A) che permette di caricare contemporaneamente 3 dispositivi alla velocità di ricarica ottimale, Carica 2 volte più velocemente del Power bank e dello smartphone grazie agli ingressi da 2 amp (Riferimento alle velocità di ricarica USB 1.0/2.0), La tecnologia a carica duale per caricare contemporaneamente il Power bank e altri dispositivi USB.