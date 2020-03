DuckTales: Remastered è tornato disponibile negli store online

DuckTales: Remastered è tornato sul mercato, Capcom ha annunciato in queste ore il ritorno del gioco come disponibile su diversi store online, dopo la rimozione avvenuta nell'estate scorsa, evidentemente risolta nel frattempo.



DuckTales: Remastered era stato rimosso dagli store digitali il 9 agosto 2019 ma non si è mai capito precisamente per quale motivo, vista l'assenza di comunicazioni specifiche al riguardo. L'idea diffusa è che, trattandosi di un gioco su licenza Disney, fossero probabilmente scaduti i termini degli accordi, ma la questione a questo punto non ha più importanza.



Il gioco è dunque tornato a disposizione ed è un'ottima notizia. DuckTales: Remastered è infatti la versione rimasterizzata del vecchio classico uscito su piattaforme a 8-bit. Si tratta di un platform con elementi adventure basato sulla celebre serie animata che vede Qui, Quo e Qua alle prese con tante avventure in compagnia di Zio Paperone.



È il tie-in dell'omonima serie di cartoni animati che imperversavano negli anni 80 e 90, facenti parte dell'ondata dei cartoni "del sabato mattina", come li definiscono storicamente gli statunitensi. La versione Remastered, in particolare, si distingue per il gran lavoro effettuato sul comparto grafico, con il riadattamento ad opera del team WayForward, dei veri esperti in ambito di platform in 2D.