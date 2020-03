Call of Duty: Modern Warfare, dettagli sulla patch del 3 marzo e Tamagotchi disponibile

Call of Duty: Modern Warfare accoglie infine il Tomogunchi, un particolare accessorio che è poi un Tamagotchi in forma di orologio, da portare sempre con sé in battaglia e con le tipiche funzionalità del celebre animaletto digitale da compagnia, il tutto insieme alla patch del 3 marzo che aggiunge diverse caratteristiche interessanti al gioco.



A dire il vero è da parecchio tempo che siamo a conoscenza di questo strano accessorio, visto che già l'estate scorsa si parlava di un Tamagotchi previsto all'interno di Call of Duty: Modern Warfare nelle prime anteprime sullo sparatutto Activision.



Mentre il mondo sta aspettando in trepidante attesa l'annuncio della battle royale nel gioco, che sembra ormai certo si chiami Warzone, Infinity Ward se ne esce con il simpatico trailer riportato qui sopra, che sembra a tutti gli effetti una vecchia pubblicità anni 80 di un giocattolo per bambini, solo inserito in un contesto di guerra con soldati super armati.



Il tono è comunque molto simpatico e il video merita sicuramente una visione, a prescindere dall'assurdità del soggetto in questione. Passando alle cose serie, diamo un'occhiata ad alcune caratteristiche introdotte con la patch di oggi, 3 marzo 2020, a Call of Duty: Modern Warfare.



Si pare con l'aggiornamento della playlist:

Shoot the Ship 24/7, che sostituisce il precedente Dirty Old House Boat

3v3 Gunfight che sostituisce il 3v3 Sniper

1v1 Me Bro in tutte le mappe Gunfight, include un UAV sempre attivo e la possibilità di ascoltare le conversazioni dei nemici

Boots on the Ground War, una variante di Ground War senza carri armati e senza le regole di Realismo

Rimosso Giant Infection