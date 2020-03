Test Drive Unlimited, un nuovo capitolo del racing open world in sviluppo da Kylotonn

Test Drive Unlimited sembra sia destinato a tornare, con un nuovo capitolo o comunque un gioco legato alla serie che a quanto pare è attualmente in sviluppo presso il team francese Kylotonn Games, specializzato in giochi di corse.



Partito sotto etichetta Atari, Test Drive Unlimited ha la particolarità di essere effettivamente il primo racing game open world nella storia, almeno per quanto riguarda i videogiochi moderni, uscito originariamente nel 2006 su PC, PS3 e Xbox 360.



Che ci sia un capitolo in sviluppo presso Kylotonn lo svela a sorpresa Benoit Clerc di Nacon, forse senza nemmeno rendersene conto, parlando dei progetti in corso: "La prima compagnia è KT Racing, Kylotonn. Hanno base a Parigi e Lione e sono specializzati in racing, Stanno facendo un gioco di corse su WRC e uno di moto sulla serie Isle of Man TT". Fin qui si tratta di cose confermate, ma è particolarmente interessante quanto riferito in seguito: "Inoltre, stanno attualmente lavorando al nostro più grosso progetto finora, che è il prossimo Test Drive Unlimited".



Sapevamo che Bigben aveva acquisito il brand Test Drive, dunque era chiaro che qualcosa avesse intenzione di farci, ma questa è di fatto la prima conferma dell'esistenza di un progetto su Test Drive Unlimited. A questo punto attendiamo ulteriori informazioni sul gioco in sviluppo, che sembra anche essere un progetto di alto profilo visto quanto riferito.



Ovviamente al giorno d'oggi un gioco del genere deve scontrarsi con lo strapotere di Forza Horizon, dunque la meccanica del vecchio Test Drive Unlimited dovrà essere un po' svecchiata, ma in effetti i concetti erano già molto avanzati per l'epoca, dunque sarà interessante vedere l'evoluzione della serie da parte di Kylotonn. Nel frattempo, potete ottenere informazioni su TT Isle of Man 2 con il provato di qualche tempo fa.