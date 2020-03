Final Fantasy 7 Remake: la trama prenderà in considerazione l'intera compilation

La storia di Final Fantasy 7 Remake prenderà in considerazione l'intera compilation del Final Fantasy VII originale, ossia rielaborerà e sfrutterà tutti gli elementi narrativi aggiunti da spin-off, opere correlate e revisioni, che hanno ampliato il racconto originale.



Fate attenzione, perché qui di seguito daremo alcune piccole anticipazioni sul gioco. Se non volete averne, non leggete oltre.



A dirlo è stato Yoshinori Kitase nel corso di un evento di presentazione tenutosi a Milano, come riportato da Alessandra Borgonovo in un speciale dedicato a Final Fantasy VII Remake.



Kitase:"Abbiamo stabilito trama e contenuti di Final Fantasy VII Remake come un nuovo inizio, tenendo a mente la compilation e le aggiunte che comporta all'universo narrativo. Non posso scendere in particolari su come e quando apparirà ma ecco un esempio specifico: nel corso del gioco saranno svelate due lettere misteriose, DG, e se avete giocato all'intera compilation potete ricollegarle senza sforzo alla parola 'DeepGround'. Ci saranno tanti rimandi alla compilation, sfortunatamente non posso essere più specifico di così."



Come scritto da Alessandra, DeepGround è un'organizzazione segreta fondata, nemmeno a dirlo, dalla Shinra il cui scopo originale doveva essere quello di divisione medica per i SOLDIER feriti. Della sua esistenza non si sa niente fino al 2006 con Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, in cui si rivela essere l'antagonista principale e le cui radici vengono poi introdotte nel 2007 con Crisis Core: Final Fantasy VII.



Per il resto vi rammentiamo che Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile in esclusiva temporale per PS4 a partire dal 10 aprile 2020. Il periodo di esclusiva scadrà dopo un anno, dando a Square Enix la libertà di portarlo su altre piattaforme. Volendo potete provarne la demo, rilasciata ieri sul PlayStation Store. Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro recente provato di Final Fantasy 7 Remake.