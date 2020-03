Saint Seiya Shining Soldiers, la recensione

Nella lunga campagna in single player del gioco sono infatti presenti tutte le storyline che hanno reso celebri i Cavalieri dello Zodiaco : dalla saga delle Dodici Case a quella di Asgard, dallo scontro con Nettuno a quello negli inferi con Hades. Viene da sé che il roster messo insieme da Bandai Namco per l'occasione conta decine e decine di personaggi più o meno famosi, a partire dai Cavalieri di Bronzo per arrivare a quelli d'Oro e alle varie divinità. Certo, non essendo stata coperta la trama iniziale dello Scontro Galattico mancano i Cavalieri di Bronzo che non figurano fra i cinque protagonisti (Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki - rispettivamente Pegasus, Sirio, Crystal, Andromeda e Phoenix) e quelli d'Argento, ma la dotazione appare comunque piuttosto ricca e gli appassionati tanto del manga quanto dell'anime potranno senza dubbio rivivere dei bei momenti. Senza burroni, in questo caso.

Gameplay e struttura

Saint Seiya Shining Soldiers è un RPG strategico come ormai ce ne sono parecchi, sebbene in questo caso la componente gacha sembri meno valorizzata rispetto al solito. Ci sono ovviamente le summon e le si paga abbastanza care (guadagnando crediti giocando o mettendo mano al portafogli), ma questo aspetto dell'esperienza nelle prime ore appare francamente accessorio e più avanti, quando immancabilmente arriva il momento di effettuare un po' di grinding, ce la si può cavare anche senza evocazioni.

Il problema è un altro: i combattimenti non si svolgono con le squadre schierate, come in Saint Seiya Awakening, bensì con soli due contendenti al centro dell'azione e la possibilità di sostituirli in qualsiasi momento (utilizzando un turno, però) con i loro compagni, magari perché contraddistinti da un colore "superiore" rispetto a quello dell'avversario, fattore questo che incide in maniera davvero sostanziale sulla capacità di infliggere danni e di non subirne. Ecco, questo approccio in solitaria finisce inevitabilmente per sminuire lo spessore strategico del gioco, che dunque va a esaltare più le statistiche fini a se stesse che non la nostra capacità di indirizzare gli attacchi.



È un peccato, perché il repertorio dei vari Cavalieri rispecchia in maniera fedele le mosse che abbiamo visto eseguire nel cartone animato, in tutta la loro spettacolarità e con applicazioni che si estendono dalla pura manovra offensiva al blocco momentaneo del nemico (magari in una lastra di ghiaccio, se utilizzate Hyoga o Camus dell'Acquario). Ci sono inoltre effetti visivi che richiamano il manga e brevi sequenze tratte dall'anime a ulteriore conferma di quanto il lavoro effettuato da Bandai Namco sia stato mosso dalla passione nei confronti del meraviglioso lore creato da Masami Kurumada.



Dopodiché c'è l'aspetto senza dubbio più curato di tutta la produzione, il comparto tecnico. La grafica fa sfoggio di modelli poligonali a tratti un po' semplici e spigolosi, ma ricoperti da un ottimo cel shading e capaci di sfoggiare armature splendide, nonché dotati di animazioni spettacolari soprattutto per le cutscene delle mosse speciali. Il tutto viene accompagnato da voci e musiche originali, inclusa tutta l'opening con l'iconico brano Pegasus Fantasy. Peccato per gli stretti requisiti relativi alla connessione sempre attiva: il gioco si collega a internet per qualsiasi piccola operazione, rallentando la navigazione fra i menu e generando fastidiosi problemi non appena il segnale dà segni di cedimento.