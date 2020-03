Final Fantasy 7 Remake, serialità e videogiochi

Che un remake di Final Fantasy 7 avrebbe scatenato mille dibattiti, più o meno rilevanti, era un'eventualità messa in conto da chiunque fin dal suo annuncio: di base stiamo parlando di uno dei tanti mostri sacri intoccabili per molti ma di cui, al contempo, altrettanti avrebbero desiderato vedere un ritorno in grande stile - come di fatto è accaduto. Non sappiamo ancora se e in quale misura il gioco avrà successo, ancor meno è chiara la direzione che Square Enix sta prendendo nei confronti dell'intero universo narrativo (nonostante qualche indizio sparso ci sia) ma a dover scegliere la "diatriba maxima" sorta attorno a questo remake è inevitabile puntare il faro verso la sua serialità. Mettiamo da parte le polemiche e proviamo ad esaminare la situazione da un altro angolo.

Il progetto Final Fantasy VII Anzitutto è bene sottolineare che Final Fantasy VII è un progetto ad ampio respiro: questo remake non sarà limitato ai confini del gioco originale, come suggerisce la risposta dello stesso Yoshinori Kitase nel corso dell'evento di presentazione tenutosi a Milano, bensì prenderà in considerazione l'intera compilation - il vero e proprio universo narrativo nel quale si è trasformato un semplice gioco nel corso degli anni. Per ovvi motivi, a domanda diretta il producer non si è potuto sbilanciare ma vi riportiamo per intero la risposta. "Abbiamo stabilito trama e contenuti di Final Fantasy VII Remake come un nuovo inizio, tenendo a mente la compilation e le aggiunte che comporta all'universo narrativo. Non posso scendere in particolari su come e quando apparirà ma ecco un esempio specifico: nel corso del gioco saranno svelate due lettere misteriose, DG, e se avete giocato all'intera compilation potete ricollegarle senza sforzo alla parola 'DeepGround'. Ci saranno tanti rimandi alla compilation, sfortunatamente non posso essere più specifico di così."



DeepGround è un'organizzazione segreta fondata, nemmeno a dirlo, dalla Shinra il cui scopo originale doveva essere quello di divisione medica per i SOLDIER feriti. Della sua esistenza non si sa niente fino al 2006 con Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, in cui si rivela essere l'antagonista principale e le cui radici vengono poi introdotte nel 2007 con Crisis Core: Final Fantasy VII. Insomma, Final Fantasy VII Remake non è soltanto un'operazione fine a se stessa bensì qualcosa di molto più grande che vuole riunire sotto la sua ala anni e anni di ampliamenti della trama originale (certo non senza qualche inciampo, come Genesis Rhapsodos) per ridare lustro a uno dei capitoli più iconici della saga. Come già scritto, il suo successo è tutto da dimostrare e dipenderà da numerosi fattori ma è necessario mettere la situazione sotto la giusta luce per non scivolare in fraintendimenti: Final Fantasy VII Remake non sarà il gioco che abbiamo imparato a conoscere e amare ma non è una ragione per crocifiggerlo a priori. Questa non tanto ovvia evidenza, assieme alla lunga premessa, ci conduce piuttosto al cuore dell'articolo: la serialità.

Una "nuova" serialità La serialità non è certo un concetto nuovo nel mondo videoludico, la si può addirittura dividere in due tipi: quella episodica di breve e rapido consumo, esplosa soprattutto a partire dal 2012 con The Walking Dead sviluppato da Telltale Games, la cui solidità è stata però minata negli anni dalla ripetitività della sua formula; quella invece duratura, costituita da giochi completi che vanno ad ampliare una trama generale ma sono comunque autoconclusivi. Un esempio è Resident Evil, i cui singoli capitoli vanno ad arricchire l'intero intreccio narrativo e tuttavia non è obbligatorio giocarli tutti, o in sequenza, per avere un'idea della storia. Va detto che la trama in essere è alla fine quella di un b movie che ci ha creduto un po' di più, ma possiamo estendere l'esempio al reboot di Tomb Raider, a Project Zero e le numerose serie che sono strettamente legate al concetto della narrazione in divenire. Quelle cioè il cui confine non è prefissato, ruota attorno a un punto cardine - come le armi biologiche e il bioterrorismo di Resident Evil - diventando così potenzialmente smisurato, ed è a discrezione dell'autore: l'eterno conflitto tra gli Assassini e i Templari di Assassin's Creed calza altrettanto a pennello.



Sono soluzioni che i videogiocatori hanno accettato, senza lesinare critiche qua e là ma oggi è un'offerta ludica riconosciuta e consolidata. Ci possiamo mostrare scontenti dallo sviluppo del nuovo Tomb Raider, Assassin's Creed, Yakuza ma la loro serialità non viene messa in discussione; altrettanto non è valso per Final Fantasy 7, la cui suddivisione in diverse parti ha scatenato il furor di popolo e l'ha fatto diventare una sorta di caso studio. Perché? Per quale motivo un approccio ormai universalmente accettato ha cozzato con il muso duro dell'utenza fino a far gridare allo scandalo? Soprattutto, siamo proprio sicuri che Final Fantasy VII stia mirando a una serialità consolidata? Tralasciando le risposte alla prima domanda, piuttosto retorica, l'aspetto su cui dovremmo focalizzarci è proprio questo: cos'è davvero Final Fantasy VII? Un progetto, certo, l'abbiamo già scritto. Ma di che tipo? A ben guardare è lì, chiaro nelle proprie fondamenta e parimenti tralasciato: cinematografico. Final Fantasy VII sta facendo col videogioco ciò che, per esempio, Il Signore degli Anelli ha fatto con il cinema: riconoscere la complessità, la longevità e la portata del suo universo narrativo - chiuso entro confini ben definiti - per valorizzarlo attraverso la suddivisione in più capitoli. Una "nuova" serialità che tale, alla fine, non è perché ci ha già pensato il cinema a sdoganarla e risulta comunque inedita all'interno del mondo videoludico. Qualcosa che prima non si era mai visto, non in questo modo almeno: una strada ancora vergine, un nuovo e più fresco approccio tanto alla produzione quanto alla fruizione del videogioco che dovrà superare l'istintiva riluttanza dell'utenza.