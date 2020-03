Mortal Kombat 11: Spawn arriva in action figures e nel trailer italiano

Domenica 8 marzo durante il Final Kombat 2020, la finale del campionato di eSport Mortal Kombat 11 Pro Kompetition, Warner Bros. e NetherRealm Studios hanno svelato il nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11 in cui fa il suo debutto Spawn, il personaggio dei fumetti creato da Todd McFarlane e molto amato dai fan.



Ve ne abbiamo già parlato qui, ma adesso sono emersi nuovi dettagli di questa new entry, oltre che è stato pubblicato il trailer in italiano.



Nel nuovo video l'ultimo personaggio giocabile sfoggia il look che da sempre lo contraddistingue, con il suo inconfondibile mantello, le catene, l'ascia da battaglia, e molto altro ancora da poter usare in combattimento contro gli avversari. Il trailer contiene anche due brani musicali inediti del gruppo heavy metal Trivium, intitolati "IX" e "Scattering the Ashes".



Spawn era conosciuto un tempo come Al Simmons, il miglior soldato nonché il sicario più spietato del governo degli Stati Uniti, prima che venisse ucciso senza alcuna pietà dai suoi stessi uomini. Risorto dalle ceneri della sua stessa tomba grazie a un patto ingannevole stretto con le forze dell'oscurità, Simmons rinasce come creatura infernale: Hellspawn. Ora è stato catapultato nel mondo di Mortal Kombat 11, dove dovrà battersi per la supremazia contro tutti i kombattenti.



Spawn è doppiato dall'attore Keith David, il doppiatore originale di "Todd McFarlane's Spawn", la serie animata HBO premiata agli Emmy Awards. Il nuovo personaggio si unirà alle file dei kombattenti di Mortal Kombat 11 dal 17 marzo, all'interno del periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack. Verrà in seguito reso disponibile per tutti dal 24 marzo.



Dal 17 marzo i possessori del Kombat Pack avranno inoltre accesso a una nuova skin dei personaggi ispirata a Spawn (Jacqui Briggs "Hellspawn"), assieme al Pacchetto dei costumi Matinee che comprende Kotal Kahn "Vandalo Osh Tekk", Erron Black "Spadaccino" e Jacqui Briggs "Marine dello spazio".



Nel corso del mese McFarlane Toys lancerà anche l'action figure di Spawn di Mortal Kombat 11 che riproduce il look inconfondibile del personaggio in Mortal Kombat 11. La miniatura di Spawn di Mortal Kombat andrà ad aggiungersi a quelle di Raiden e Johnny Cage nella linea di action figure ispirate ai lottatori di Mortal Kombat 11. Il Kombat Pack di Mortal Kombat 11 è il miglior modo per ampliare l'esperienza di gioco di Mortal Kombat 11 con nuovi contenuti scaricabili (DLC) come sei nuovi personaggi, svariate skin, set di oggetti e l'accesso anticipato di una settimana per tutti i contenuti.



Spawn è il personaggio finale in arrivo su Mortal Kombat 11 attraverso il Kombat Pack. L'anti-eroe affiancherà il Joker, Sindel, Terminator T-800, Nightwolf e Shang Tsung. Il Kombat Pack è disponibile come parte della Mortal Kombat 11 Premium Edition a 99.99€ o separatamente a 39.99€. Tutti i personaggi DLC e le skin dei personaggi bonus saranno anche acquistabili singolarmente al termine della settimana di accesso anticipato.