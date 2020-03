Mortal Kombat 11, Spawn si mostra in video con il primo trailer

Mortal Kombat 11 presenta in video il suo nuovo kombattente, Spawn, protagonista di uno spettacolare trailer che anticipa il lancio del DLC.



Disponibile a partire dal 17 marzo per i possessori del Kombat Pack e dal 24 marzo per tutti gli utenti, Spawn è il prossimo personaggio scaricabile per il picchiaduro a incontri di NetherRealm Studios, e a giudicare da queste sequenze parliamo di un guerriero in grado di infliggere parecchio dolore.



Antieroe per eccellenza, creato da Todd McFarlane nel 1992, Spawn è equipaggiato con una sorta di corazza mutaforma che gli consente di resistere agli attacchi e di creare eventualmente armi dal nulla.



Nel trailer lo vediamo spesso utilizzare delle mitragliatrici per tenere alla larga l'avversario, trasformare il suo lungo mantello in uno scudo ed evocare catene demoniache in grado di strappare la carne del nemico.



La sua Fatality è ovviamente dolorosissima e spettacolare, ma non ve la anticipiamo: guardate il video e diteci che ne pensate.