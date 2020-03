Windows 10, wallpaper Earth from Above PREMIUM disponibile per il download

Forse non tutti i nostri lettori lo sapranno, ma è possibile scaricare degli ottimi sfondi, wallpaper e temi per il sistema operativo Windows 10 direttamente dallo store Microsoft. Tra l'altro ne arrivano continuamente di nuovi, dettaglio interessante per chi ama cambiarli dopo poco tempo.

Se stiamo scrivendo questo articolo, è per avvisarvi circa la disponibilità di un nuovo wallpaper/tema per Windows 10, noto come Earth from Above PREMIUM. Si tratta di uno sfondo composto da immagini in 4K davvero notevoli, tanto che bisogna supportare alcuni parametri per poterlo scaricare, e cioè: "Windows 10 version 14951.0 or higher; Architecture: x86, x64, ARM, ARM64".

Trovate tutti i link utili per il download nel campo Fonte di questo articolo. Probabilmente lo store Microsoft è una risorsa spesso sottovalutata, quando si è alla ricerca di nuovi sfondi e wallpaper: ricordiamoci di utilizzarlo più spesso. Ed ecco anche l'immagine in anteprima dello sfondo.