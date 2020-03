The Wonderful 101: Remastered, la campagna Kickstarter si chiude a 2,23 milioni di dollari

The Wonderful 101: Remastered ha chiuso la propria campagna su Kickstarter con successo, raccogliendo in totale circa 2,23 milioni di dollari e lasciando fuori solo due stretch goal.



Gli obiettivi che PlatinumGames non è riuscita a raggiungere sono tuttavia accessori: l'incisione della colonna sonora di The Wonderful 101 da zero con un'orchestra e le localizzazioni extra in altre lingue.



L'operazione è andata dunque in porto nel miglior modo possibile: il team di sviluppo ha ammesso che la campagna è servita solo per attirare l'attenzione, e anche quest'obiettivo è stato centrato se consideriamo la grande partecipazione della community.



L'uscita di The Wonderful 101: Remastered è dunque fissata per il mese di novembre nelle versioni PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Oltre a offrire una grafica rimasterizzata, il gioco includerà anche due avventure extra 2D finanziate appunto grazie alla campagna Kickstarter.



Chiusa per il momento la pratica remaster, resta da capire come procedono gli altri progetti di PlatinumGames, in particolare Bayonetta 3.