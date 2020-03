Fortnite: Difensore dei Boschi e Supersonico nel negozio del 9 marzo 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 di oggi 9 marzo 2020 è ufficialmente disponibile: vediamo dunque tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi direttamente dagli sviluppatori. Pronti per le novità?

Il contenuto in evidenza del negozio di Fortnite di oggi è Supersonico, una skin da 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio. Si tratta di una delle poche skin leggendarie del Battle Royale di Epic Games a possedere un totale di quattro stili inclusi nel pacchetto; torna anche il tenero Difensore dei Boschi, al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio. I balletti di oggi sono poi Piè veloce, Mulinello e Baldoria.

Ecco qui di seguito tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 di oggi, 9 marzo 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide Prova di Nitroglicerina sono già disponibili per il completamento, e le successive arriveranno questo giovedì.

Be there or be square 🟥



Grab the new Squared Stream Wrap in the Item Shop now! pic.twitter.com/JXaLw6mOtM