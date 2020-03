Giochi PS4: Nioh 2 e My Hero One's Justice 2 (settimana 9 marzo 2020)

Una nuova settimana ha inizio, e in questo rapido articolo faremo il punto della situazione circa tutti i giochi in uscita su PS4 nei prossimi sette giorni, a cominciare da oggi lunedì 9 marzo 2020. Fidatevi: ce ne sarà un po' per tutti i palati.

Nella settimana del 9 marzo 2020 approderà su PlayStation 4 l'attesissimo Nioh 2: la data di lancio da tenere d'occhio è quella del 13 marzo 2020. "Padroneggia le letali tecniche dei samurai impersonando un misterioso guerriero per metà uomo e per metà soprannaturale Yokai, nel secondo entusiasmante capitolo di questo GdR d'azione". Non è un titolo che ha bisogno di presentazioni, ma l'anteprima di Nioh 2 è già disponibile sulle nostre pagine.

Sempre nella giornata del 13 marzo 2020, approderà su PlayStation 4 anche My Hero One's Justice 2. "My Hero One's Justice 2 è il nuovo episodio della serie prodotta da Bandai Namco e basata sull'anime My Hero Academia. In MY HERO ONE'S JUSTICE 2 i giocatori potranno creare un team di tre lottatori da un gigantesco roster di eroi e cattivi e scontrarsi contro altri giocatori, sia online che offline, o contro la CPU".

Ecco qui di seguito l'elenco con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 9 marzo 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualche titolo in particolare? Fatecelo sapere, in caso, nella sezione dedicata ai commenti.