Call of Duty: WarZone rivelato in anticipo con un video: free-to-play confermato

Call of Duty: WarZone, la modalità battle royale di Modern Warfare, è stato rivelato in anticipo con un video in cui viene confermato il modello free-to-play nonché tanti altri dettagli.



A pubblicare le sequenze è stato il canale YouTube Chaos, probabilmente rompendo l'embargo fissato alle 18.00 di oggi per il reveal. A questo punto, tuttavia, è possibile che Activision decida di anticipare i tempi e fare un annuncio ufficiale.



A conferma delle tante voci circolate negli ultimi giorni, Call of Duty: WarZone come detto sarà free-to-play, scaricabile con un pacchetto stand alone, vanterà una mappa enorme e due diverse modalità (per solo, duo e trio) con un massimo di 150 giocatori.



Non è tutto: WarZone sarà cross-platform, vanterà edifici disegnati appositamente per la modalità, un looting molto veloce, veicoli utilizzabili che includono gli elicotteri, una marea di easter egg e un nuovo sistema di approviggionamento per killstreak e gettoni revive.



Per ulteriori informazioni e la presentazione ufficiale non resta che attendere: ormai dovrebbe davvero essere una questione di ore, se non di minuti.