Call of Duty: WarZone, nuovo leak per la modalità battle royale: reveal alle 18.00?

Call of Duty: WarZone, la tanto attesa modalità battle royale di Modern Warfare, sarà protagonista di un reveal oggi, 9 marzo 2020, alle 18.00 ora italiana, secondo un leak.



A quanto pare su Twitch sono infatti comparse le pubblicità di WarZone, che si pensava sarebbe stata annunciata martedì scorso, e un insider su Twitter ha parlato appunto di un embargo in scadenza alle 18.00.



Ciò significa che a partire da quell'ora potremo cominciare a vedere degli streamer, fra cui probabilmente Dr Disrespect, alle prese con il gameplay di WarZone, che secondo le ultime voci sarà davvero entusiasmante.



Il battle royale pensato da Infinity Ward sembra ospiterà fino a 200 giocatori nella sua enorme mappa, presentandosi sulle varie piattaforme nell'ambito di un pacchetto stand alone e free-to-play.



Per eventuali conferme o smentite, insomma, puntate gli orologi alle 18.00 e vedremo se questa ennesima previsione si concretizzerà. Nel frattempo, nel tweet qui sotto trovate le immagini promozionali di Call of Duty: WarZone.





#CallOfDuty #WarZone Advert Released on Twitch 👀

The embargo is releasing today so streaming will be showing off gameplay around 12:00pm CT and also the trailer for WarZone is also supposed to drop later today pic.twitter.com/BRRDRu5ukO