Google Stadia: un tweet promozionale finisce involontariamente per far notare la carenza di giochi in catalogo

Google Stadia ha ancora molto tempo davanti per dimostrare di cosa sia capace e sebbene un inizio non proprio folgorante, ha i mezzi per crescere in maniera costante, ma al momento tra le critiche mosse c'è la scarsità di titoli in catalogo, cosa curiosamente fatta notare, in maniera involontaria, anche da uno stesso tweet promozionale della compagnia.



Nel modo ormai classico degli account istituzionali, anche quello di Google Stadia si è voluto lanciare in un simpatico tweet con l'intenzione di mostrare la diversità e quantità di giochi in catalogo partendo dallo spelling della parola Stadia. Questo ovviamente non ha fatto altro che attirare il sarcasmo degli utenti, che hanno colto l'occasione per scherzare sulle condizioni del catalogo di Stadia.



A parte il fatto che la mossa di per sé sembri alquanto maldestra, visto che le lettere che compongono Stadia sono peraltro poche e non consentono proprio di dimostrare la vastità della scelta, nel tweet si fa notare come alla lettera "I" non corrisponda alcun gioco, con una desolata faccina.



Questo ovviamente ha scatenato l'ilarità generale, tra coloro che hanno fatto notare la questione della "I" e chi ha semplicemente fatto notare come siano riusciti a "inserire l'intera libreria di Stadia in un singolo tweet".



Insomma, la questione è faceta e non è certamente grave, così come il fatto che il catalogo non sia ampio come quello delle console o del PC non rappresenta attualmente un grande problema, tuttavia anche questo esempio dimostra come in termini di comunicazione e promozione Google Stadia non riesca ad essere particolarmente incisiva. O quantomeno furba, avendo potuto almeno aspettare di avere un gioco che iniziasse per "I" prima di pubblicare un messaggio del genere.



In ogni caso, il servizio continua a crescere e da poco ha offerto la risoluzione 4K disponibile per alcuni utenti via Chrome, oltre ai nuovi tre giochi gratis di marzo 2020 disponibili per gli utenti Pro.





Spell your name using only video game titles.



We'll go first:

S - SteamWorld Quest

T - Thumper

A - Assassin's Creed Odyssey

D - DOOM Eternal

I - 🤷‍♂️

A - Attack on Titan 2: Final Battle — Stadia (@GoogleStadia) March 6, 2020