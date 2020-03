PS5 e Xbox Series X: mondi più grandi ed effetti volumetrici migliori con le console next gen

PS5 e Xbox Series X porteranno grandi evoluzioni anche per gli sviluppatori, ovviamente, che si rifletteranno in novità importanti nei videogiochi e dunque ben percepibili dagli utenti, tra cui anche mondi più grandi ed effetti volumetrici migliori.



Questi due punti sono stati toccati da uno sviluppatore recentemente intervistato da IGN sulle potenzialità della next gen: Elijah Freeman, della divisione videoludica di Virtuos, ha spiegato come i nuovi hardware di PS5 e Xbox Series X, oltre agli strumenti messi a disposizione degli sviluppatori, possano portare dei vantaggi enormi nella next gen.



"L'incremento in potenza e velocità di console come Xbox Series X significa mondi molto più grandi di quanto abbiamo visto finora e più densi, ricchi di contenuti. Sarà possibile anche muoversi più velocemente all'interno di questi, magari guidando a velocità superiori o volando in sella a un drago, probabilmente senza alcuna attesa per i caricamenti", ha affermato Freeman.



"Un'area chiave che vedrà sicuramente dei grandi miglioramenti sono gli effetti volumetrici come fumo, nebbia e nuvole. Questi sono effetti che modificano la luce e sono stati inseriti precedentemente nei giochi con risultati altalenanti".



Le modifiche in termini di ampiezza dei mondi, di densità di questi e velocità di spostamento all'interno di ambientazioni più ampie hanno ovviamente degli influssi sullo stesso gameplay, ma anche gli effetti volumetrici possono averli, per i giochi di luce e la possibilità di vedere o nascondere oggetti e personaggi in maniera dinamica.



Tra le altre impressioni emerse di recente sulla next gen, ci sono le possibili texture fotorealistiche riferite dagli autori di The Town of Light e le possibilità offerte dall'audio 3D via hardware secondo Ninja Theory.